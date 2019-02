Ce sont plus de 35 ateliers, animations et conférences d'auteurs et d'illustrateurs de livres qui sont au programme.

Samedi, une bande dessinée issue d'un concours destiné aux élèves du primaire a d'ailleurs été lancée. L'histoire retenue devait porter sur le thème des monstres, pour faire écho à l'activité Choeur de géants, proposée à la place du marché.

Cette installation lumineuse permet aux visiteurs de jouer au chef d'orchestre en contrôlant la lumière et les sons produits par une installation multimédia qui le met au centre d'une chorale des monstres.

On voulait faire un lien avec les monstres qui sont à la place du marché que cette année, qu'on peut faire chanter. On peut être le chef d'orchestre. Ils sont là. Il y a des capteurs. On peut donner chacun leur tour de voix, accélérer le rythme , élabore Dominique Leblanc, coordonnatrice à la médiation culturelle de Culture Shawinigan.

Un concert sur les airs les plus connus du cinéma populaire américain sera offert dimanche à 14 h par les Ateliers et l'Orchestre symphonique de jeunes Philippe-Filion au Centre des arts.