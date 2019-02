Sentence d'Alexandre Bissonnette : l'émotion a pris le dessus, dit Boufeldja Benabdallah

Dans les moments suivant la longue lecture et finalement du prononcé de la sentence d'Alexandre Bissonnette par le juge François Huot, Boufeldja Benabdallah, entouré de plusieurs membres de la communauté musulmane, est apparu contrarié devant les médias.

Les 40 ans de prison ferme étaient loin des 150 ans réclamés par plusieurs.

« On n'a pas beaucoup de réponses à vous donner pour le moment. On est complètement estomaqués », a dit le président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), visiblement soufflé par l'émotion.

« J'ai été très déçu et surpris, à un point tel que j'allais vraiment m'évanouir », a pour sa part déclaré Aymen Derbali, devenu tétraplégique après la tuerie.

Cette frustration a fait place à un certain apaisement, samedi matin.

« Le soulagement, il est là. Dans le sens où la sentence est tombée, quoiqu'elle n’est pas au goût de tout le monde », a confié M. Benabdallah en entrevue téléphonique.

Moi, personnellement, en rentrant à la maison, je me suis senti un peu mieux. Boufeldja Benabdallah, président et cofondateur du Centre culturel islamique de Québec

Message à la population

Après la démonstration d'une réaction très émotive de ses camarades, incluant les familles et les proches des victimes, M. Benabdallah a senti le besoin, samedi, de s'adresser « à la société », à la population en général.

« Je ne veux pas que la société nous en veuille, du fait qu’on a été extrêmement déçu », a-t-il dit. « On aime cette population dans laquelle on vit. »

On attendait mieux que ça, ou plus que ça, une certaine compassion, y compris de la justice. Hier, on ne l’a pas senti et c’est ça la frustration qu’on a sentie qui a été extériorisée de plusieurs manières.

Le président du CCIQ a rappelé que les proches des victimes, les survivants, ainsi que toute la communauté ont dû passer par toute la gamme des émotions en attendant la peine du juge.

En plus de crouler sous des pages et des pages d'explications, ils ont de nouveau entendu en détails le récit des événements.

« [Le juge] a soufflé le chaud et le froid. On est passé par de grands moments de mémoire. Il a décrit exactement ce qui a été vu », poursuit M. Benabdallah.

Ce dernier « comprend » les explications sur le principe de réhabilitation, tout comme il comprend le fonctionnement de la justice canadienne. Mais hier, l'émotion a laissé bien peu de place à la raison, a-t-il admis.

« On a rien compris. On était désarçonné. C’est le sentiment qui prime, c’est l’émotion qui prime, et c’est une émotion sincère. »

Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Le temps fera son œuvre, a-t-il dit avec philosophie. « Je pense qu'on va cheminer. [...] Nous sommes résilients, je pense que nous allons remonter la pente. »

Maintenant qu'une page s'est tournée hier, l'heure est d'envisager la suite des procédures judiciaires, s'il y aura appel de la sentence.

Une première rencontre de réflexion et de prière est prévue dans cet esprit, samedi soir, au CCIQ.