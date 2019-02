La réforme de l'immigration suscite des réactions en Abitibi-Témiscamingue

Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), Jean-Claude Loranger, la décision de Québec est surprenante.

Ce n'est pas gagnant pour les entreprises. Jean-Claude Loranger, président de la CCIRN

Jean-Claude Loranger croit que Québec aurait dû mieux gérer le cas des dossiers en suspens.

Il me semble que le gouvernement aurait pu faire autrement. Son projet de loi qui n'est pas nécessairement mauvais, mais annuler toutes les demandes d'immigration en cours, je ne crois pas que ce soit une solution gagnante, surtout pour les régions comme la nôtre , soutient-il.

Jean-Claude Loranger, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Par contre, Jean-Claude Loranger croit qu'une fois adopté, le projet va régler bien des problèmes pour les entreprises qui cherchent à recruter du personnel.

On sait que les entreprises ont fait beaucoup de démarches. Ce sont des démarches qui sont longues et coûteuses et plusieurs entrepreneurs ont des contrats en mains et attendent les migrants pour réaliser ces contrats. Ce n'est pas l'idéal , répète-t-il.

L'agent d'attraction et de rétention du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue Guillaume Gonzalez. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté, Guillaume Gonzalez

L'agent d'attraction et de rétention au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue (CJET) Guillaume Gonzalez participe à des campagnes pour attirer des travailleurs dans la région.

Il croit aussi que cette décision aura un impact sur cet aspect de son travail.