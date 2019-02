La patinoire extérieure de Swift Current nommée en l'honneur de Sheldon Kennedy

Sheldon Kennedy s’est rendu à Swift Current en pensant donner le coup d’envoi d’un match de hockey pour les jeunes pour l'événement. Au lieu de cela, juste avant une mise au jeu, l’ancien joueur des Broncos de la ville a été surpris d’entendre une annonce indiquant que la patinoire extérieure porterait son nom.

« J'étais très honoré et très fier et fier de la ville qui me reconnaît, mais qui reconnaît aussi, je pense, les causes que je défends », a déclaré Sheldon Kennedy.

Il a déclaré qu’il lui semblait que la « boucle était bouclée »

M. Kennedy se consacre depuis plusieurs années à la prévention de la maltraitance envers les enfants, car il a lui-même été victime d’agression sexuelle alors qu’il évoluait dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest avec les Broncos de Swift Current, de 1986 à 1989. Son agresseur était son entraîneur-chef Graham James, qui a fait plusieurs autres victimes.

L’ancien joueur a rapporté qu'à l’époque, il sentait que les gens pensaient que ses révélations faisaient honte à l'équipe et à la ville.

« La première fois que j'ai raconté mon histoire, je pense que c'était une chose très négative dans l'esprit de beaucoup de gens et vraiment mal comprise », a-t-il déclaré. « Il n'y avait pas beaucoup de connaissances sur les problèmes de la maltraitance des enfants, et en particulier de la maltraitance sexuelle », a-t-il déploré.

Maintenant, la manière dont les gens comprennent ces problèmes a changé, a déclaré Kennedy, félicitant Swift Current d'avoir joué un rôle de premier plan dans la formation de ses jeunes leaders.

« Souvent, la patinoire extérieure est l'endroit le plus sûr pour certains de ces enfants. Ils sont libres de jouer et de s'évader de ce qui pourrait leur arriver dans la vie », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Swift Current accueille samedi soir un match de la Ligue junior de l'Ouest qui opposera les Broncos de Swift Current aux Blades de Saskatoon.