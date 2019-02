Les Canadiens à surveiller lors du gala des Grammy

À ce chapitre, le rappeur torontois n'est devancé que par Kendrick Lamar qui a huit nominations.

On ignore si Drake sera présent dans la salle pour venir chercher ses trophées en cas de victoire. L'artiste n'a pas accepté de se produire au cours du gala diffusé dimanche sur Citytv et CBS.

Drake a montré peu d'intérêt pour mousser ses candidatures depuis qu'il est devenu l'un des grands noms de la scène pop. Depuis le début de sa carrière, il y a 10 ans, il n'a remporté que trois statuettes en or, malgré un nombre impressionnant de 35 nominations, sans compter celles pour lesquelles il sera en lice cette année.

L'année dernière, il avait boycotté les Grammy en choisissant de ne pas soumettre son précédent album More Life.

Drake se retrouve en compétition contre lui-même dans deux catégories : meilleure performance en rap et meilleure chanson de rap. La chanson God's Plan est en compétition avec Sisko Mode de Travis Scott, dans laquelle le Canadien chante à titre d'invité.

D'autres musiciens canadiens pourraient également attirer l'attention, comme Alessia Cara, meilleure nouvelle artiste, qui devrait se produire en tant que présentatrice.

Shawn Mendes présentera un numéro pour la première fois de sa carrière aux Grammy. Il est aussi en nomination pour la chanson de l'année pour In My Blood, et le meilleur album pop vocal.

D'autres Canadiens en lice

Diana Krall

La pianiste et chanteuse de jazz Diana Krall partage deux nominations avec le légendaire crooner Tony Bennett, âgé de 92 ans, pour le projet Love is Here to Stay. Une de ses chansons, une reprise de S Wonderful, de George Gershwin, est en lice pour la meilleure performance en duo ou groupe, alors qu'elle est également en nomination dans la catégorie album vocal traditionnel.

Une constellation de musiciens classiques

Plusieurs musiciens canadiens sont nominés dans les catégories de musique classique. Parmi eux, le pianiste montréalais Marc-André Hamelin est en nomination avec son compère Leif Andsnes dans la catégorie musique de chambre ou petit ensemble.

Un jour, ce sera ton tour

Au cours des dix dernières années, il a été en nomination pas moins de 14 fois, mais le producteur torontois Matthew Samuels, mieux connu sous le nom de Boi-1da, est toujours dans l'attente d'une première victoire. Dimanche, il aura six nominations, dont pour la meilleure chanson rap. Il est aussi en lice pour l'album de l'année et producteur non classique de l'année.

Un début inspiré

Dix membres du collectif Young Spirit fondé en Alberta se présentent dans l'espoir d'empocher leur premier Grammy. Le groupe de chant cri est composé de 16 personnes établies en Amérique du Nord qui visitent des rencontres autochtones. Ils sont en nomination pour l'album Mewasinsational - Cree Round Dance Songs dans la catégorie musique traditionnelle régionale.

Une voix redécouverte

La chanteuse soul Jackie Shane s'est fait connaître sur les scènes musicales des années 1960 à Montréal et à Toronto. Elle enregistre pour l'étiquette Sue Record avant de disparaître pendant plusieurs années. La professeure Rob Bowman de l'Université York s'est inspirée de son passé pour Any Other Way, une rétrospective de la carrière de Jackie Shane en nomination dans la catégorie album historique. Les nombreuses recherches de M. Bowman relatent la biographie passionnante de Jackie Shane et de son influence en tant que personne transgenre noire.