Des vents violents privent de courant des milliers de foyers

Des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité samedi à la mi-journée en raison de vents violents qui se sont abattus vendredi soir et samedi matin dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Selon BC Hydro, plus de 33 500 foyers sont touchés dans la vallée du Fraser et le long de la côte Sunshine. Quelque 29 900 clients sont affectés dans le sud de l'île de Vancouver.

« [Nos] équipes ont oeuvré toute la nuit et travaillent toute la journée pour rétablir l’électricité », a déclaré Kevin Aquino, un porte-parole de la société d’État.

La panne touche des lignes électriques, des poteaux et des transformateurs de puissance, notamment à Victoria, Abbotsford, Langley, Surrey et les îles du Golfe, qui sont les secteurs ayant été les plus malmenés par la tempête.

Par ailleurs, Environnement Canada a publié un avertissement de vent pour le Grand Victoria et la région de Vancouver soulignant de possibles rafales de 90 km/h.