Le Dieppois Philippe Myers rappelé par les Flyers de Philadelphie

C’est la première fois que Philippe Myers enfilera le chandail des Flyers en saison régulière. L’Acadien s’est vu assigné le #61. Il ne pourra pas joindre l’alignement samedi après-midi contre les Ducks d’Anaheim, mais il pourrait enfiler les patins lundi contre les Penguins de Pittsburgh.

En 48 parties avec les Phantoms cette saison, Myers a été l’auteur de 9 buts et 20 passes pour un total de 29 points. Le colosse de 6 pieds 5 pouces, 95 kg, mène sa formation avec un différentiel de +5. Philippe Myers a accumulé 57 minutes de pénalité.

Tout indique que l’Acadien Philippe Myers, de Dieppe, a été rappelé par mes @NHLFlyers de Philadelphie. Mes sources me disent que ce serait lundi soir contre Pittsburgh. Selon @TonyAndrock, ce serait cet après-midi. À suivre! #icinb https://t.co/A3sFrbFJB0 — Francois Le Blanc (@RCFrancois) 9 février 2019

Philippe Myers a joué six matchs préparatoires avec les Flyers avant le début de la saison régulière. Il a compilé une passe et six tirs au but.

En 98 parties avec les Phantoms, Myers présente une fiche de 50 points et un différentiel de +17. Ignoré lors des séances de repêchage, Philippe Myers a signé un contrat à titre de joueur autonome le 21 septembre 2015.

Lors de ses quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Philippe Myers a accumulé 92 points en 203 parties en saison régulière. Il a aidé les Huskies de Rouyn-Noranda à remporter la Coupe du Président en 2016. Il faisait partie de la formation canadienne récipiendaire de la médaille d’argent aux Championnats du monde junior de 2017.