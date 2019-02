Une loutre vivait sous une benne à ordure du centre-ville de Winnipeg

Une étudiante a appelé la Winnipeg Humane Society pour récupérer le petit mammifère qui courait sous des grillages avant d’être récupéré près d’un bâtiment résidentiel.

Il a fallu un filet pour attraper la loutre qui a été placée au chaud dans une cage. « Nous l’avons mise à part, avec une lumière douce et loin des gens pour éviter qu’elle ne soit stressée », raconte la responsable des interventions rapides de l’organisme de défense des animaux, Heather Neil.

Selon Mme Neil, la loutre à l’air en bonne santé et vivait sous la benne à ordure depuis quelques jours. « En règle générale, on n’a pas à faire avec les loutres. On les voit le long des berges des rivières, leurs habitants naturels, mais pas aussi loin [de l’eau]. »

La loutre, que l’étudiante Nihal Bhullar et une habitante du quartier Dawn Williams ont dénommée « Otty the otter », a depuis été placée au Centre de réhabilitation Wildlife Haven.

L’animal sera relâché dans la nature, une fois que les vétérinaires auront donné leur accord.