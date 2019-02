« La stratégie maritime est en danger », affirme Chantier Davie

La filière canadienne du géant américain de l'armement aura pour mission de dessiner les 15 nouveaux navires qui remplaceront les 12 frégates actuelles. Ce contrat se chiffre à quelque 60 milliards de dollars.

La construction de ces 15 navires de guerre constitue l'un des plus importants contrats militaires qu'a accordés le gouvernement canadien.

Le vice-président aux affaires publiques de Davie, Frédérik Boisvert, dénonce des dépassements de coûts de 30 milliards de dollars dans ce contrat. « La stratégie maritime est en danger », affirme-t-il.

Selon M. Boisvert, le gouvernement fédéral aurait de bonnes raisons de faire appel aux travailleurs du chantier de Lévis en sous-traitance pour éviter les dépassements de coûts.

Frédérik Boisvert, porte-parole du chantier Davie Photo : Radio-Canada

« On s’est toujours mis de l’avant comme sous contractants. On serait plus qu’heureux de se joindre à l’effort de production d’Irving parce que franchement, en ce moment, ils en arrachent », soutient M. Boisvert.

Ils ne sont pas capables de livrer des navires.C’est un peu dramatique. Frédérik Boisvert, vice-président aux affaires publiques de Davie

Le chantier naval Davie, qui est le plus grand au Canada, aurait tout l’espace nécessaire pour construire ces nouvelles frégates, ajoute M. Boisvert.

Au cours des trois dernières années, le nombre de travailleurs au chantier naval de Lévis est passé de 1200 à un peu plus de 200 seulement.

Lors des derniers mois, la direction et le syndicat du chantier ont réclamé de nouveaux contrats au gouvernement fédéral. Justin Trudeau a toutefois refusé de prendre d’engagements en ce sens.