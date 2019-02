De nouveaux arrivants initiés aux activités d'hiver à Val-d'Or

Les participants peuvent s'initier à des activités hivernales comme la raquette, le ski de fond ou le hockey bottine et pourront découvrir les installations de la forêt récréative.

L'événement qui se tient depuis une dizaine d'années a attiré une centaine de participants en 2018.

Des gens qui sont arrivés à la fin de l'été et des gens pour qui c'est le premier hiver c'est aussi un moyen de leur permettre d'apprivoiser l'hiver plutôt que de le subir. L'agent de liaison et relation avec le milieu de Val-d'Or et coordonnateur du Comité d'accueil des nouveaux arrivants, Paul-Antoine Martel

Le but c'est de leur faire découvrir ces différents services-là qui sont offerts à Val-d'Or et l'autre objectif qui est de leur permettre de rencontrer des gens d'élargir leur réseau avec d'autres nouveaux arrivants ou encore des gens de la communauté. On aura l'implication du club de patinage artistique qui va être là pour soutenir les patineurs en herbe, on a aussi des gens du ski moteur de Val-d'Or qui vont offrir les balades en motoneiges , énumère l'agent de liaison et relation avec le milieu de Val-d'Or et coordonnateur du comité d'accueil des nouveaux arrivants Paul-Antoine Martel.

Comme nouveauté cette année, une sortie en motoneiges est prévue pour les participants.