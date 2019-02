Le plus récent film de Kim Nguyen en première québécoise à Rivière-du-Loup

Le film, qui est en nomination pour six prix Écrans canadiens, est le septième réalisé par Kim Nguyen, qu'on connaît notamment pour le long métrage Rebelle (2012), qui avait été en nomination pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Dans Hummingbird Project, Kim Nguyen expose le côté impitoyable d'un monde de plus en plus numérique. Il raconte l'histoire des personnages de Vincent et Anton, des cousins habitant New York, qui rêvent de passer un câble en fibre optique directement entre le Kansas et le New Jersey, ce qui leur rapporterait des millions de dollars.

Salma Hayek et Alexander Skarsgard dans le film The Hummingbird Project, de Kim Nguyen. Photo : HanWay Films

Pour Kim Nguyen, qui est parrain cette année du festival Vues dans la tête de..., il est primordial de rendre la culture accessible en dehors des grandes villes. Il a lui-même demandé les autorisations nécessaires pour que le film soit présenté en première québécoise à Rivière-du-Loup.

Je trouve ça important de nourrir les pôles culturels à travers la province. On le voit au Québec et à travers le monde, il y a comme une centralisation de la culture, avec le numérique et tout ça, on a de moins en moins d'événements vrais, palpables. Kim Nguyen, réalisateur et parrain du festival Vues dans la tête de ...

Le festival Vues dans la tête de... se poursuit jusqu'à dimanche. Les comédiens Paul Ahmarani et Brigitte Poupart, de même que le réalisateur Philippe Lesage font partie des invités.