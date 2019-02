Victoires de la musique : Bigflo & Oli récompensés, Aznavour et Legrand honorés

Peu attendaient le couronnement des frères toulousains à ces récompenses annuelles de la musique. Ils ont pourtant été sacrés artistes masculins de l’année en plus de repartir avec le trophée du meilleur album de musiques urbaines pour leur troisième opus La vie de rêve, certifié disque de platine un mois seulement après sa sortie.

Les deux frères supplantent ainsi Eddy de Pretto, grande révélation 2018 et nommé dans trois catégories. « Pour un ancien clandestin qui faisait la manche, aujourd'hui intermittent du spectacle, me retrouver ici c'est comme un rêve. À moi aussi on me disait "rentrez chez vous", mais je préfère dire "je reste chez moi" », a lancé leur père, qui est allé chercher leur prix sur scène.

Avec son rock électro en anglais chanté d'une voix dense, l’auteure-compositrice-interprète Jeanne Added a pour sa part soufflé le trophée d’artiste féminine de l’année à Christine & the Queens et à Vanessa Paradis.

L’artiste de 38 ans a également remporté le prix de la catégorie album rock pour son deuxième opus Radiate.

L'auteure-compositrice-interprète Jeanne Added a été sacrée d'artiste féminine de l’année. Photo : AFP/Getty Images / Thomas Samson

Hommages à Legrand, Bashung et Aznavour

La cérémonie organisée dans la banlieue parisienne s’était ouverte sur quelques notes du compositeur Michel Legrand, décédé le 26 janvier.

La victoire de l'album de chansons a été décernée au monstre sacré Alain Bashung, qui, dix ans après sa mort, rejoint M au rang des artistes les plus primés pour En amont. Cet album a vu le jour grâce à Chloé Mons, la veuve du chanteur.

Un hommage a également été rendu à Charles Aznavour par Jeanne Added, Clara Luciani et Camélia Jordana, qui ont chanté For me, formidable. Le chanteur est mort en octobre, à l'âge de 94 ans.

Clara Luciani et Camélia Jordana ont d'ailleurs été récompensées, respectivement dans les catégories révélation scène et album de musiques du monde.

Jeanne Added, Clara Luciani et Camélia Jordana ont rendu hommage à Charles Aznavour. Photo : AFP/Getty Images / Thomas Samson

La sensation belge Angèle glane deux récompenses : pour Brol dans la catégorie album révélation et pour le clip de Tout oublier.

Enfin, alors qu'on attendait Djadja d'Aya Nakamura, c'est finalement le groupe Boulevard des Airs avec Je me dis que toi aussi qui a été plébiscité par le vote du public.