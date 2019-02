Un homme de London arrêté pour abus sexuel présumé sur sa fille de six mois

Un homme de London fait face à plusieurs accusations en lien avec une agression sexuelle présumée impliquant sa fille qui avait six mois au moment des faits.

Selon la police de London, une enquête a été lancée le 23 janvier dernier. Des enquêteurs de Toronto qui avaient échangé avec le suspect sur un site de discussion en ligne avaient eu des informations concernant cette affaire d'agression sexuelle ancienne.

Une perquisition a été effectuée mercredi dans la maison de l'individu située dans le sud de London. Les policiers y ont trouvé une tablette électronique contenant de multiples images de pornographie juvénile présumée et huit grammes de méthamphétamine.

L’enfant ne vit plus avec le suspect et la société d’aide à l’enfance a été prévenue, précise la police. Les autorités ne divulguent par ailleurs pas le nom de l'accusé pour protéger l'identité de la victime.

L'homme de 38 ans a été accusé de possession, d'accès, de publication et de distribution de pornographie juvénile, d'exploitation et violence sexuelles, et de possession de drogue notamment.

Cette enquête illustre le lien qui existe entre la consommation de pornographie enfantine et les abus sexuels sur les enfants , indique le sergent-détective Glenn Hadley de la section de soutien aux enquêtes du service de police de London.

Il souligne par ailleurs que les travaux combinés des deux services de police mettent en évidence l'importance de la stratégie provinciale de lutte contre la pornographie juvénile.