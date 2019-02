Un septuagénaire percute un policier en tentant de prendre la fuite à T.-N.-L.

Le détachement de Corner Brook de la GRC a été informé jeudi soir qu’un homme manquait aux conditions de sa probation.

Les agents de la GRC ont intercepté le véhicule de l’homme en question à Lark Harbour. Pendant que les policiers sortaient de leur voiture, le suspect a brutalement reculé pour prendre la fuite. Il a heurté la portière du côté passager de l'autopatrouille, happant du même coup un des deux agents.

Le policier a été coincé par la porte. Il a dû être transporté à l’hôpital régional Western Memorial et il a reçu son congé d’hôpital depuis.

Robert Taylor, originaire de Curling, a été arrêté. Il est accusé de conduite dangereuse d’un véhicule, de fuite de la police, d’entreposage non sécuritaire d’une arme à feu et de possession non autorisée d’une arme à feu.

On portera aussi contre lui deux chefs d'accusation de manquement aux conditions de sa probation.