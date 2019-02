Le budget de la Ville d’Ottawa pas assez vert, selon des militants environnementaux

Des militants environnementaux soutiennent que le budget préliminaire de la Ville d'Ottawa ne va pas assez loin dans la lutte contre les changements climatiques. Qui plus est, certains souhaitent que le maire Jim Watson déclare l'état d'urgence climatique comme d'autres villes l'ont fait.

Écologie Ottawa est l’un des nombreux organismes à analyser le budget déposé plus tôt cette semaine afin de déterminer si la Ville consacre assez de ressources à des secteurs prioritaires.

Des militants pour le logement ont été surpris de l’annonce du maire de l’octroi de 15 millions de dollars pour de nouveaux logements subventionnés. Le budget augmente d’ailleurs le financement de la réfection des routes afin de réduire un manque à gagner de 70 millions de dollars d’investissements en infrastructures.

Sur plusieurs de ces autres items, la Ville fonctionne selon les règles habituelles , a affirmé Robb Barnes, le directeur général d’Écologie Ottawa.

Robb Barnes, directeur général d'Écologie Ottawa. Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Nous croyons que c’est insuffisant. Nous croyons que nous sommes dans une période d’urgence; l’Organisation des Nations unies nous l’indique , a-t-il dit, faisant référence à un rapport sur les changements climatiques publié à l’automne.

Ce rapport soutient que la planète doit drastiquement réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou risquer des sécheresses, des inondations et de la pauvreté.

3 M$ pour rénover des édifices municipaux

Les conseillers seront mis au parfum du fin détail du budget au cours de réunions qui auront lieu à l’hôtel de ville dans les prochaines semaines. Le Comité de l'environnement et de la protection climatique se réunira pour discuter du budget préliminaire le 19 février.

Ce budget préliminaire inclut 3 millions de dollars pour rendre des édifices municipaux plus écoénergétiques. Cette augmentation de 2 millions était l’une des promesses électorales du maire Watson pendant la campagne électorale municipale de l’automne.

Cette somme inclut 150 000 $ pour la stratégie « Évolution énergétique » de la Ville, qui vise à réduire la consommation d’énergie et de migrer vers des sources d’énergie renouvelables. Cette stratégie est toujours au stade de la planification.

Toutefois, le budget 2019 de la Ville n’inclut plus les 500 000 dollars octroyés l’an dernier à des regroupements communautaires pour des initiatives vertes.

M. Barnes a dit qu’il aimerait que la Ville augmente le nombre de stations de recharge de véhicules électriques et de trouver des moyens d’encourager les propriétaires d’améliorer l’efficacité énergétique de leur résidence, particulièrement après que le gouvernement ontarien eut mis fin aux programmes verts.

Le nouveau président en mode transition

Le plus gros changement auquel s’attend Écologie Ottawa est une réorientation des mentalités et de voir la capitale déclarer l’état d’urgence climatique comme Halifax et Vancouver l’ont fait.

Le conseiller Scott Moffatt, le nouveau président du Comité, ne promet pas de tel changement.

Le conseiller du quartier Rideau-Goulbourn d'Ottawa, Scott Moffatt (archives). Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Je ne suis pas une personne très dramatique, alors vous n’aurez pas ce genre de proclamation avec moi , a-t-il dit. Ma priorité est de faire le travail que nous avons devant nous et de faire en sorte de laisser une meilleure situation dans quatre ans que celle d’aujourd’hui.

Il est beaucoup plus facile d’aller de l’avant avec un plan vert aujourd’hui que voilà dix ans, a-t-il reconnu, puisque la technologie a évolué et que la Ville estime que les énergies renouvelables ont du sens au point de vue environnemental et financier.