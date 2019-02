Les 13 maires de la région de Victoria demandent le retour du train de passagers

Dans une lettre adressée à John Horgan et à la ministre provinciale des Transports, Claire Trevena, les 13 maires de la région de Victoria disent regretter que les consultations sur le projet de train régional s’éternisent, alors que la plupart des participants à la dernière réunion publique, qui a eu lieu en décembre, ont montré un soutien écrasant au projet, selon eux.

Les maires reconnaissent que le dialogue doit continuer avec les Premières Nations dont le territoire sera traversé par la ligne de train. Ils recommandent donc une approche en différentes phases qui permettrait de commencer par des travaux sur la portion entre Victoria et Langford.

Nous pensons que retarder toute action signifie pour nos électeurs et pour les vôtres plus d’embouteillages et une économie qui stagne dans le sud de l’île.

Lettre des maires de la région de Victoria au premier ministre de la Colombie-Britannique