La Coupe du monde de biathlon, une bonne nouvelle pour l'économie de Canmore

Il est à peine midi, c'est déjà le coup de feu dans la cuisine du restaurant Chez François. En plus de la trentaine de clients habituels, un groupe de quarante jeunes bénévoles, venus de tout le Canada, est prévu pour le dîner dans la salle d'à côté, comme chaque jour cette semaine.

Durant la Coupe du monde de biathlon, ce restaurant, tenu par un couple de Québécois, doit mettre les bouchées doubles. Un défi surmontable pour Jean-François Gouin, propriétaire des lieux depuis trente ans.

« Ce midi, on a des quiches lorraines et végétariennes pour les jeunes », décrit-il à propos de son menu mercredi. « Les années précédentes, j'ai dû nourrir jusqu'à 140 athlètes pour le déjeuner, le dîner et le souper. C'est vraiment ma force, je peux nourrir toute une armée », s'amuse-t-il à dire.

Des journalistes, des bénévoles, des touristes et des athlètes reviennent chaque année et apprécient la cuisine familiale à des prix adaptés. Pour le groupe de jeunes bénévoles, ce midi-là, ce sera vingt dollars par tête.

Un groupe de quarante bénévoles a réservé une partie du restaurant pour le dîner. Des clients au budget serré, mais qui pourraient revenir manger à l'avenir. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

La même équipe, aussi bien en été qu'en hiver

L'établissement compte huit employés en salle et six en cuisine. Les évènements sportifs en hiver évitent au personnel de faire face à une situation précaire durant la saison basse, entre décembre et février.

« J'ai pu garder le même personnel alors que, normalement, on a moins de clients à Canmore à cause du froid et de la neige », explique Jean-François Gouin. « Ce n'est pas comme ça en été, où on est toujours plein ».

Les évènements sportifs comme la Coupe du monde de biathlon représentent une chance pour contrer la baisse d'activité de l'hiver, explique Jean-François Gouin, propriétaire du restaurant « Chez François ». Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Une ville qui rayonne

Depuis les Jeux olympiques d'hiver de 1988, Canmore s'est transformé au point de devenir un lieu incontournable des évènements sportifs d'hiver au Canada. La population a presque doublé en dix ans. Selon la municipalité, cinq hôtels et sept restaurants ont vu le jour ces trois dernières années.

Pour cette Coupe du monde du biathlon, la municipalité n'a pas fait d'investissement particulier, indiquant que les infrastructures mises en place par le passé suffisent à accueillir l'évènement dans les meilleures conditions.

Seuls des trajets supplémentaires en bus ont été mis en place pour faciliter l'accès entre le centre-ville et les pistes du Centre nordique où ont lieu les festivités.

Une première estimation encourageante

Selon la responsable du développement économique pour Canmore, Eleanor Miclette, cet évènement pourrait dépasser les 800 000 dollars de retombées économiques enregistrées lors de la Coupe du monde de ski Paranordique de 2017.

« L'évènement de 2017 à Canmore avait ramené 177 athlètes de 18 pays », rappelle-t-elle. « Cette Coupe du monde de biathlon fait venir 200 athlètes, de 24 pays, qui sont tous accompagnés par leurs équipes donc je prévois des retombées économiques plus importantes que celles observées les précédentes années. »

Malgré la vague de froid qui touche la province, cet évènement aura permis à Canmore de rester animé et dynamique.