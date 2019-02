Paul-André Harvey : le dernier jugement de la cour contesté

Celui-ci autorisait le mois dernier la requête de l’Association des jeunes victimes de l’Église en élargissant la liste des parties défenderesses dans l’action intentée contre Paul-André Harvey, aujourd’hui décédé.

La Cour avait ainsi inclus dans le recours collectif l'évêque du Diocèse de Chicoutimi, les neuf paroisses où l'Abbé Harvey avait œuvré ainsi que l'assureur des Fabriques. C'est ce dernier qui veut porter la cause en appel.

L'avocate du Diocèse, Estelle Tremblay, soutient que ce n'est pas le choix de l'évêque Mgr René Guay.

L'assureur dirige la défense de l'assuré, il a donc le pouvoir de décision, révèle Me Tremblay. Même si Mgr René Guay n’est pas d’accord et qu’il souhaite toujours un règlement négocié de cette affaire.

Une contestation qui pourrait occasionner des délais supplémentaires pour les victimes de l’ex-prêtre pédophile.

L'Église, les assureurs, la mutuelle, ils nous enlisent constamment dans des événements difficiles, des tonnes de paperasse , affirme Suzanne Tremblay, la porte-parole de l'Association des jeunes victimes de l'Église

Bataille des assurances

Le Diocèse de Chicoutimi avait une protection spéciale de responsabilité spécifique aux abus sexuels, selon Me Tremblay.

Lorsque les agressions sexuelles de M. Harvey ont été rapportées à la mutuelle, nous avions une couverture d'assurance de 20 millions de dollars, mais, après avoir rapporté les événements, l'assureur a réduit la couverture d'assurance de manière unilatérale à un montant de 2 millions de dollars.

Indemnisation des victimes

Actuellement 97 victimes sont inscrites à l’Association des jeunes victimes de Paul-André Harvey. La facture s'élève à 14 millions de dollars en dommages et intérêts.

On veut nos dédommagements, on veut des excuses, autrement dit on veut réparation. On n'a pas peur des procédures. On a commencé cette lutte et on va la continuer , déclare Suzanne Tremblay.

La demande d'appel de l'Assurance mutuelle des Fabriques de Québec sera entendue à Québec le 27 mars prochain.