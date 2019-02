Une nouvelle chaire de recherche pour documenter les saines habitudes de vie

L'Université de Sherbrooke (UdeS) va documenter les saines habitudes de vie en milieu scolaire des jeunes Québécois. Pour ce faire, le gouvernement du Québec et l'établissement scolaire ont investi plus de 1 million et demi de dollars dans la Chaire de recherche Kino-Québec, officiellement lancée vendredi matin.

Les professeurs chargés de mener l'enquête vont disposer de 652 000 $ offerts par le gouvernement et de plus de 900 000 $ de l’Université au cours des cinq prochaines années.

L'objectif est de mettre en place des façons de faire qui vont inciter les jeunes à bouger et à garder un mode de vie actif tout au long de leur vie.

On veut faire en sorte que les conditions gagnantes soient là pour que les enfants acquièrent de saines habitudes de vie. Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation

On va se concentrer pour avoir les outils nécessaires pour qu’on puisse bouger dans les écoles, mais ensuite pour que ces habitudes de vie se poursuivent après. On sait très bien que le fait de bouger ça va favoriser la réussite scolaire et c’est ce qui me préoccupe , a renchéri la ministre.

La Chaire Kino-Québec sera dirigée par le professeur à la faculté d’éducation physique et sportive de l’UdeS, Sylvain Turcotte.

On va travailler avec les milieux scolaires pour aller analyser les stratégies d’intervention qui sont mises en place, voir quels sont les stratégies qui sont les plus prometteuses et qui ont un effet positif sur la pratique d’activité physique des jeunes , a indiqué le professeur.

En plus des professeurs, des étudiants au doctorat et à la maîtrise vont intégrer les travaux de la Chaire de recherche.