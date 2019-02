Baleine noire : un pas dans la bonne direction

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, estime que le gouvernement fédéral est dans la bonne voie. Il note qu’Ottawa a investi dans de nouvelles technologies qui lui permettent de mieux repérer les baleines et de mieux connaître leurs habitudes.

Le maire de Gaspé se dit satisfait de voir que le ministère a levé les contraintes de navigation dans le corridor au sud des Îles-de-la-Madeleine.

La députée de Gaspé se réjouit, elle-aussi, des assouplissements de certaines mesures de protection de la baleine noire dans le Saint-Laurent.

Méganne Perry-Mélançon croit que les pêcheurs ont été entendus par Ottawa, notamment en ce qui concerne la zone fermée aux pêches qui sera diminuée de 63 % cette année. Elle relève aussi que le ministère des Pêches et des Océans a accepté de modifier ses règles concernant les pêcheurs côtiers, ce qui aidera les homardiers.

Les pêcheurs demandaient toutefois un peu plus, souligne le vice-président de l'entreprise E. Gagnon et fils, Bill Sheehan, qui transforme du crabe et du homard.

Il rappelle que les pêcheurs auraient aimé qu’Ottawa applique les mêmes règles qu’aux États-Unis où il faut trois baleines dans un secteur pour le fermer complètement à la pêche.

L’important couvert de glace laisse présager un début de pêche tardif pour les pêcheurs de crabe, croit M. Sheenan. La saison, dit-il, risque encore une fois d’être lancée qu’à la fin avril au moment où la zone d’exclusion statique sera fermée à la pêche. D’un autre côté, c’est un pas dans la bonne direction , conclut par contre le propriétaire d’usine.

Rien pour l'industrie des croisières

Si les pêcheurs ont pu se réjouir, l’industrie des croisières est demeurée sur sa faim.

L’absence d’assouplissement dans les limites de vitesse aura des impacts dans la région, constate Méganne Perry-Mélançon. C’est certain que ça va créer des annulations , précise la députée.

D’ailleurs, à la suite de l’annonce, le directeur d’Escale Gaspésie, Stéphane Ste-Croix, estime que l’organisation aura des décisions difficiles à prendre dans les prochaines semaines sur le plan des effectifs. On n’est pas en mode de gestion d’annulation pour la prochaine année, on est en mode de réaliser que nous serons moins dans la ligne des croisières compte tenu des contraintes pour avoir accès à la région , explique M. Ste-Croix.

La limite de vitesse imposée à 10 noeuds prive en effet Escale Gaspésie de la présence de bateaux de plus fort tonnage de 2000 passagers et plus.