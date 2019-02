Un nouveau centre de données pour améliorer les soins aux patients

Le nouveau centre est un projet conjoint du CRSSTBCentre régional des sciences de la santé de Thunder Bay , du St. Joseph’s Care Group et de Northwest Health Alliance.

Ce centre de données régional est un exemple de partenariat qui profite à tous les hôpitaux du Nord-Ouest de l’Ontario , a déclaré Tracy Buckler, la présidente et chef de la direction de St. Joseph’s Care Group.

Elle ajoute que le centre permettra de développer les capacités de dossiers médicaux électroniques, [de] soutenir la recherche et à fournir une base technologique qui nous aidera à innover et [de] faire progresser les soins.

Cela se traduit par des dossiers de santé plus sécuritaires, de meilleurs systèmes et applications et de nouvelles possibilités pour la recherche et l’innovation appliquées en santé.

Jean Bartkowiak, président et chef de la direction, Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay