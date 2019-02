Entre 6 et 21 mois de prison recommandés pour deux Baie-Comois

Les recommandations sur la peine de Dany Émond et de Ghislain Grenier se sont tenues vendredi au palais de justice de Baie-Comeau. Les deux Baie-Comois ont été reconnus coupables notamment d'avoir accédé à de la pornographie juvénile en plus d'en avoir possédé et transmis.

Entre les mois de décembre 2017 et de juillet 2018, Dany Émond et Ghislain Grenier ont eu en leur possession un total de 94 vidéos et 18 photos de nature sexuelle incluant des enfants, des adolescents et parfois des adultes.

Ils ont également effectué près de 360 recherches sur le web pour trouver ce genre de contenu.

L'avocat de la défense, Yves Langlois, a suggéré une peine de 6 mois de prison pour les deux individus.

La Couronne a pour sa part recommandé une peine de 21 mois de prison assortie d'une période de probation de deux ans.

Le jugement doit être rendu le 3 mai.