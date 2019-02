Pékin nie les accusations d'espionnage de la Lituanie

Le groupe a éveillé des soupçons pour ses liens étroits avec le gouvernement chinois, qui ont fait craindre qu'il ne soit un outil d'espionnage international de Pékin.

« Il est absurde et ridicule pour les services lituaniens de renseignement et de sécurité de s'appuyer sur des suppositions et sur l'imagination pour créer des déformations non fondées », a déclaré l'ambassade de Chine à Vilnius dans un communiqué.

L'ambassade s'est déclarée « choquée et surprise » par les déclarations « totalement inacceptables » des services de renseignement lituaniens, insistant sur le fait que « la Chine ne représente aucune menace pour la sécurité de la Lituanie ».

Une campagne d’espionnage agressive, selon la Lituanie

Plus tôt cette semaine, deux services de renseignement lituaniens ont condamné la Chine pour une campagne d'espionnage « de plus en plus agressive », incluant notamment « des tentatives de recrutement de citoyens lituaniens ».

Darius Jauniskis, chef du département de la Sécurité d'Etat lituanien, a déclaré que son agence analysait la « menace » potentielle posée par Huawei.

Le controversé 5G de Huwaei

Des responsables américains ont sillonné des capitales européennes pour les exhorter à éviter la technologie Huawei de leurs projets de déploiement des réseaux 5G offrant une connectivité quasi instantanée, une vaste capacité de transfert de données et l'accès à des technologies nouvelles.

Plusieurs pays ont déjà interdit le matériel 5G de Huawei.

La Chine a une présence économique limitée en Lituanie, membre de l'Union européenne (UE) et de l'OTAN, allié fidèle des États-Unis, mais des discussions sont en cours concernant des investissements chinois potentiels dans le port de Klaipeda, sur la mer Baltique, selon des responsables locaux.