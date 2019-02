Robert Lepage à Winnipeg, un créateur à la rencontre des deux solitudes

Cette pièce a pour fil conducteur le fameux poème de Michèle Lalonde paru en 1968, Speak White. C'est « l’oeuvre poétique qui a le plus influencé la pensée politique, la pensée sociale du Québec des années 60 et 70 », estime Robert Lepage, en entrevue à Radio-Canada Manitoba.

« Speak White » est une injure adressée par les anglophones à ceux qui parlent français dans les lieux publics. La lecture de ce poème, à l'occasion de la Nuit de la poésie de 1970, avait eu un grand écho au Québec.

La démarche artistique

Pour le dramaturge, l’écriture d’un spectacle commence toujours par une démarche exploratoire et libre.

Je n’écris rien. J’improvise tout. Robert Lepage

Ce processus créatif se réalise beaucoup à travers le jeu, et pas seulement celui de l’acteur. Car « on s’amuse », précise Robert Lepage, pour qui « tout le spectacle s’écrit et se développe dans un esprit ludique ».

Par la suite, il s’agit de maintenir cette dimension auprès du public. « On convie le spectateur à une espèce de jeu », précise le metteur en scène québécois.

Ensuite, « on cherche l’éclaircie dans la forêt », soutient Robert Lepage. « Ça me prend du temps pour arriver à une structure qui va rester », ajoute le fondateur de la compagnie multidisciplinaire Ex Machina, basée à Québec.

Robert Lepage à Winnipeg le 7 février 2019 alors qu'il est à la veile de présenter son spectacle 887. Photo : Radio-Canada

D’une langue à l’autre

« La traduction fait partie de l’écriture » précise Robert Lepage, qui a été élevé « dans une culture où [il] avait le choix » de suivre des programmes télévisés en français ou en anglais.

Je suis assez heureux d’avoir été exposé à autant de bilinguisme. Robert Lepage

Lorsqu’un spectacle de Robert Lepage passe du français à l’anglais, ce n’est pas qu’une simple question de mots. Ainsi, il s’agit aussi de réaliser un « transfert d’énergie, de poésie, de rythmique », précise l’artiste québécois.

Il n’est pas rare que cette nouvelle version influence alors, à son tour, le spectacle initialement produit en français. « Ce qu’on apprend en traduisant, on le réinjecte dans la version originale », soutient Robert Lepage.

Ce dialogue est nécessaire d’après lui, puisqu’« il faut qu’il y ait une fluidité ». Il s’agit d’ailleurs de profiter de celle qu’offre le théâtre qui, précisément, « a cette liberté-là et il faut l’utiliser », argumente le metteur en scène.

Avec des informations de Marie-Gabrielle Ménard