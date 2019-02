Une équipe de transport d'organes et de tissus pour l'Outaouais

L'Outaouais a désormais sa propre unité de transport d'organes, de tissus et d'équipes médicales. En collaboration avec Transplant Québec, l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus (ACDO) a annoncé, jeudi, la création d'une toute nouvelle équipe pour la région.

Depuis plus de 30 ans, des centaines de policiers du Québec assurent bénévolement le transport d'organes et de tissus, en dehors de leurs heures de travail. Plus de 21 000 transports d'organes et d'équipes médicales ont été effectués.

En raison du fort volume de dons d'organes en Outaouais, la nouvelle unité régionale de transport prend tout son sens, selon Richard Tremblay, le président fondateur de l'ACDO. Une vingtaine de policiers bénévoles couvrent la région depuis le 16 janvier dernier, et ce, de façon permanente.

Depuis 2017, ce sont souvent nos unités de Montréal qui devaient venir à la rescousse de la région de l'Outaouais. Richard Tremblay, président et fondateur de l'Association canadienne des dons d’organes et de tissus

Il existe une douzaine d'unités du genre au Québec, mentionne-t-il en entrevue, dont quatre qui sont composées de policiers bénévoles de la Sûreté du Québec.

Moins de 24 h après la mise en service du nouveau véhicule, on effectuait déjà le premier transport, selon l'inspecteur-chef et coordonnateur provincial du programme des transports d’organes à la Sûreté du Québec, Patrick Bélanger.

À ce jour, nous sommes déjà à quatre transports pour la grande région de l'Outaouais. Patrick Bélanger, inspecteur-chef et coordonnateur provincial du programme des transports d’organes à la Sûreté du Québec

Auparavant, le service avait recours aux ambulanciers paramédicaux et aux taxis pour transporter des organes. En plus d'être beaucoup plus couteuses, ces solutions représentaient un certain danger.

On privait la population d'une ambulance et de deux paramédicaux inutilement , explique M. Tremblay. Selon lui, cette nouvelle équipe permettra d'économiser 6 à 7 millions de dollars en transport.

Un pas de plus pour le don d'organes

Selon le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu, cette nouveauté va beaucoup aider à la réalisation du don d'organes . Les chiffres n'ont pas encore été rendus publics, mais en 2018, la région de l'Outaouais s'est glissée parmi les leaders en matière de don d'organes, explique M. Beaulieu.

En vertu des dispositions de l'aide médicale à mourir, les patients peuvent choisir de devenir donneurs. Déjà, on voit une augmentation [du nombre de dons d'organes] , ajoute l'adjointe à la directrice des soins infirmiers et responsable du programme de dons d’organes et de tissus au CISSS de l’Outaouais, Lyne Cousineau.

Avec le nombre de donneurs qui devrait, selon elle, continuer de croitre, il est d'autant plus important d'avoir rapidement accès à un transporteur.