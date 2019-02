Québec : taux de chômage le plus bas parmi les principales villes du pays

Il s’agit donc du pourcentage le plus bas parmi les principales villes canadiennes, souligne Québec international.

Selon les données de Statistique Canada, il y avait 445 500 emplois au mois de janvier, soit 3000 de plus qu’en décembre.

Selon l’économiste Émilie Émond de Québec international, cette diminution s’explique notamment par la croissance de l’emploi supérieure à l’accroissement de la population active.

Ailleurs au Québec et au Canada

En janvier, le taux de chômage de la province a peu varié pour s'établir à 5,4 %. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en janvier, l'emploi au Québec a progressé de 0,9 % ou de 38 000.

L'emploi a augmenté dans six provinces, et les hausses les plus fortes ont été observées au Québec et en Ontario.

Au pays, le taux de chômage a augmenté de 0,2 % en janvier pour atteindre 5,8 % en raison de la hausse du nombre de personnes à la recherche de travail.