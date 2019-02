30 ans de tramway à Grenoble : quelles leçons pour Québec?

« Toutes les oppositions avant le tramway sont devenues des approbations après son installation », lance fièrement Michel Destot, maire de Grenoble de 1995 à 2014.

C’est sous son administration que le réseau municipal de tramway a explosé, passant d’une à cinq lignes.

La plus récente, inaugurée en 2015, s’étire vers la banlieue nord. Selon Michel Destot, le tramway a permis d’embellir la ville et de resserrer les liens entre les différents quartiers.

On a pu faire des efforts considérables en matière d’amélioration de la qualité de la vie. On a une meilleure articulation entre les commerces et les lieux de loisirs. Les équipements collectifs sont mieux desservis.

Michel Destot, ancien maire de Grenoble