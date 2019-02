Mort de deux travailleurs à la mine Lockerby : le coroner mènera une enquête

L’entreprise First Nickel, qui gérait la mine, a expliqué que l’effondrement d’une partie de la mine qui a causé la mort des deux mineurs était survenu à la suite d’une activité sismique.

En février 2018, la compagnie minière a été reconnue coupable de six manquements à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et condamnée à payer une amende de 1,3 million de dollars. First Nickel a toutefois déclaré faillite en 2015.

Normand Bisaillon et Marc Methe étaient respectivement âgés de 49 et 34 ans et travaillaient pour le compte du sous-traitant Taurus Drilling Services.

La date et le lieu où se tiendra l’enquête seront dévoilés plus tard.