Un adolescent de Val-d'Or porté disparu

Selon la fiche de la disparition, l'adolescent a été vu pour la dernière fois le mercredi 6 février, vers 20 h 45. Il marchait alors sur le boulevard Forest, dans la ville de Val-d'Or.

Mathieu Wabanonik mesure 1,67 mètre et pèse environ 68 kilos. Il a les yeux et les cheveux bruns et portait un manteau vert. Il transportait avec lui un sac à dos vert également.

Ses proches affirment craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute information pouvant permettre de retrouver l'adolescent peut être transmise au 911.