Avis préliminaire d'évacuation à Compton

Les autorités municipales avisent les résidents riverains de la rivière Moe de se tenir prêts à évacuer en raison des embâcles et des conditions météorologiques.

L'avis touche les secteurs des rues Adam, de la Rivière, des Pins, Beaudoin et Morel.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un avis final, la Ville rappelle aux résidents qu'ils doivent être prêts à évacuer leur résidence dans un délai de cinq minutes si un avis d'évacuation est émis.

En cas d'évacuation, iI est recommandé de fermer les portes et fenêtres, débrancher les appareils électriques et ménagers et fermer l'électricité.

Plus de détails à venir.