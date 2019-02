Forte hausse des plaintes liées au déneigement à Rouyn-Noranda

Une rencontre d'urgence a eu lieu jeudi sur le sujet entre la directrice générale Huguette Lemay et les employés responsables du déneigement. Elle souhaitait connaître l'état de la situation.

Huguette Lemay affirme que plusieurs équipements sont actuellement brisés, dont deux souffleurs sur trois, alors il est très difficile de retirer la neige des rues.

Elle assure que les employés travaillent très fort et qu'ils ne sont aucunement responsables de la situation actuelle.

Huguette Lemay, directrice générale de la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La directrice générale croit que tout ira beaucoup mieux dès que le contrat avec le Centre de gestion de l'équipement roulant sera terminé.

On a pris la décision de ne pas renouveler le contrat avec le CGER, mais entre les deux, on est encore à contrat avec eux et malheureusement, on a certains désagréments qu'on vit, que les employés subissent, que nous on travaille fort à régler. Malheureusement, en bout de piste, c'est le citoyen qui paye pour parce qu'il n'a pas le service , se désole-t-elle.

Huguette Lemay assure d'ailleurs que des changements auront lieu sous peu afin d'améliorer la situation.

La directrice générale participe au déneigement

Invitée par les travailleurs, la directrice générale a également accepté de participer au déneigement des rues dans la nuit de jeudi à vendredi.

Elle a donc passé la nuit entière sur le terrain avec les employés afin de constater leur travail.

La température a changé cinq fois, on est passé de doux à il pleut, à pluie verglaçante, à il neige des rafales, à une percée de soleil et donc on n'a pas idée quand on ne voit pas ce qui se passe, on n'a pas idée au niveau des opérations dans un changement de température comment il faut qu'ils rechangent leur [plan de match] , explique-t-elle.

La plupart du déneigement s'effectue de nuit. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Huguette Lemay affirme avoir constaté que les nombreux commentaires négatifs à l'égard des travailleurs responsables du déneigement affectent les employés.