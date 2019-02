Élections 2019 : candidats à la recherche d'électeurs

L'Alberta entre en période électorale ce printemps. Le gouvernement n'a pas encore précisé la date du scrutin, mais les partis et leurs candidats se mettent en ordre de bataille. L'un de leurs défis, c'est de séduire le plus grand nombre d'électeurs qui se rendront aux urnes. Sur quoi doivent-ils se rabattre? J'ai conversé sur cette question avec mon collègue Laurent Pirot qui couvre la politique en Alberta depuis des années.

Mobiliser des foules lors d'événements de campagne n'est pas chose facile. En 2012, j'ai été témoin d'un événement électoral où la cheffe du Parti progressiste-conservateur de l'époque, Alison Redford, a dû se contenter des personnes qui l'accompagnaient et des journalistes pour livrer son message. Elle avait pourtant choisi un site mouvementé de l'avenue Jasper, au centre-ville. Le public passait, sans s'arrêter.

« Souvent, ce sont des événements qui sont organisés pour que les médias captent une image, une déclaration », observe Laurent Pirot.

Motivations

Mais pour susciter l'engouement, des motivations devraient être là au préalable. Par exemple : lorsque les électeurs montrent qu'ils veulent remplacer d'anciens dirigeants ou changer une situation économique ou sociale dont ils se plaignent. « On voit, quand on essaie de comprendre comment les gens ont voté, qu'il y a une question qui a émergé et qui a un peu masqué le reste des enjeux », note Laurent.

En 2015, de nombreux Albertains souhaitaient une alternative aux conservateurs qui venaient de diriger la province pendant plus de 40 ans. En 2019, l'état de l'économie provinciale pourrait inciter l'électorat à sanctionner les néo-démocrates pour leur gestion du chômage et des conséquences de la chute des prix du pétrole.

Le journaliste Laurent Pirot couvre l'actualité politique albertaine depuis des années. Photo : Radio-Canada

Médias et sondages

Les médias et les sondages peuvent aussi alimenter l'intérêt pour les élections, qui sont d'ailleurs un de leurs sujets de prédilection. C'est l'occasion de mettre en évidence et de commenter les messages des partis, des groupes de pressions ou de quelques personnes. De leur côté, les sondages - des firmes indépendantes ou commandées par les partis - aident à dégager des tendances et à souligner les sujets qui préoccupent les électeurs.

Grâce à leur travail de vérification et à leur souci d'équilibre, les médias traditionnels présentent au public, non pas seulement les messages des partis, mais des messages mis en contexte. « Le rôle des médias est crucial en démocratie », rappelle mon confrère. Dans le contexte actuel où les médias sociaux peuvent facilement céder à des informations de qualité médiocre ou à de fausses nouvelles, le défi peut être de taille, à savoir : rendre attrayante de l'information qui « n'est pas forcément sexy », pour reprendre l'expression de Laurent Pirot.

Les événements partisans

L'engagement partisan est une autre source de motivation. Il arrive aux partis de mobiliser leurs adhérents pour former des foules lors d'événements partisans. Les chefs et les candidats peuvent aussi cibler certains endroits, par exemple, des restaurants ou des coins de rue pour parler aux gens. L'autre moyen, c'est de faire du porte-à-porte pour se faire connaître, converser et mobiliser des électeurs. « C'est un bel exercice pour les candidats qui vont rencontrer parfois des gens qui ne sont pas favorables à leurs idées, recueillir des doléances et entendre beaucoup de choses », souligne mon confrère.

L'influence d'un chef

L'intérêt pour la campagne dépend aussi de l'aura des chefs de partis. Un chef charismatique peut donner et imposer une image à son parti et déterminer l'issue d'un vote. Dans la situation présente, le paysage politique albertain est dominé par deux figures fortes :Jason Kenney pour le Parti conservateur uni et Rachel Notley pour le NPD, observe L. Pirot. « La marque Rachel Notley tend à supplanter la marque du parti. C'est à peu près la même chose avec Jason Kenney. Eh oui, on vote aussi pour un chef. »

Éducation

Mon confrère réalise présentement un projet qui vise à intéresser les jeunes à aller voter. « Ce sont des gens auxquels les partis politiques s'intéressent un peu moins, parce que c'est un électorat plus difficile à aller chercher. »

Les politiciens ne savent pas comment bien bien parler aux jeunes. Photo : iStock

L’objectif du projet est de donner à ces jeunes des clés qui peuvent parfois manquer dans les informations livrées par les médias. Laurent Pirot prend du temps pour discuter avec les jeunes dans des événements, des écoles... pour mieux savoir les enjeux importants pour eux et ce qui les freine pour s'ouvrir à la vie politique. Ces rencontres lui permettent ensuite de développer une pédagogie et des capsules où il leur donne des clés pour comprendre la politique et aller voter.

« Pour moi, c'est intéressant de faire comprendre aux gens qu'au-delà d'un vote, il y a tout un parti, toute une culture et la plateforme électorale d'un parti. » Les vidéos sont publiées surtout sur les médias sociaux où il pense que les jeunes sont très présents. « Je me rends compte que si je les mets sur Facebook, même leurs parents et d’autres adultes vont aussi trouver ça intéressant. »

Un besoin

En me livrant à cet exercice, j'ai cherché aussi à nourrir mon propre intérêt et l’intérêt général pour les élections provinciales et fédérales qui auront lieu cette année. J'ai trouvé parfois autour de moi des gens visiblement peu emballés par les campagnes électorales, les candidats ou leur chef. Il me semble important de s'éduquer et de se donner des éléments de référence pour voir les choses autrement. En conversant avec mon confrère, je crois en avoir dégagé quelques-uns : trouver des motivations, surveiller les médias et les sondages, apprécier la force des leaders et l'intérêt des événements partisans.