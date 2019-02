Les chefs héréditaires Wet’suwet’en entament un processus de réconciliation

Dans une déclaration commune jeudi, le gouvernement et le bureau des Wet’suwet’en disent entreprendre ce processus en se centrant sur les titres, les droits, les lois et la gouvernance traditionnelle sur le territoire autochtone.

La province a nommé le député de Victoria et avocat Murray Rankin comme représentant et facilitateur du processus. Elle ajoute qu'Ian Rankin a une bonne compréhension de la décision Delgamuuk de la Cour suprême du Canada qui a aidé à définir le titre autochtone sur une terre ancestrale.

Elle indique que cet engagement vers la réconciliation n’est lié à aucun projet précis et que le nouveau processus sera entamé à partir de discussions qui sont en cours depuis le mois d'août quand le premier ministre provincial John Horgan et le ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation, Scott Fraser, ont visité le territoire.

Cet engagement est une occasion historique pour faire avancer l’autodétermination et l’autogouvernance des Wet’suwet’en et pour la province et la nation Wet'suwet'en pour d’établir une relation plus étroite dans le respect et la reconnaissance des droits , est-il écrit.