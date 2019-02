Plaidoyer pour que l’UQAR soit associée au projet de campus de médecine décentralisé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a indiqué, jeudi, qu'un projet d'agrandissement de l’hôpital de 17 millions de dollars pourrait voir le jour pour accueillir le campus décentralisé.

À l’émission Info-réveil, Gabrielle Gagnon, hémato-oncologue et présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (médecins spécialistes) (CMDP) du CISSSCentre intégré de Santé et de Services sociaux du Bas-Saint-Laurent, a toutefois demandé l'adoption d'un modèle de formation hybride.

Elle souhaite que les cours théoriques soient offerts à l' UQARUniversité du Québec à Rimouski , afin que les futurs étudiants en médecine puissent développer une vie étudiante, une position partagée par plusieurs professionnels de la santé, selon elle.

Il y a même des cours qui pourraient être donnés à l’UQAR, comme les cours à options, les cours interdisciplinaires. Donc, ceux-là, ils pourraient favoriser l’intégration des étudiants à la région en étant sur le campus de l’UQAR. Gabrielle Gagnon, hémato-oncologue et présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (médecins spécialistes) (CMDP) du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Elle ajoute que le campus de médecine décentralisé a pour but de retenir les médecins en région et de donner une formation de qualité qui reflète les valeurs de la pratique en région, soit l'interdisciplinarité et la responsabilité populationnelle.

Si tout va comme prévu, il sera possible de faire un doctorat en médecine à partir de Rimouski, à compter de 2022.

D'après les informations de Denis Leduc