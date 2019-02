Le caricaturiste de la Gazette trace un parallèle entre la CAQ et le KKK

Le caricaturiste Terry Mosher – mieux connu sous son nom de plume, Aislin – a publié sur les réseaux sociaux un dessin censuré par son employeur, le quotidien The Gazette, dans lequel il fait un lien entre la Coalition avenir Québec et le Ku Klux Klan (KKK). Sans surprise, les réactions des internautes ont été aussi vives que contrastées. Et le chef caquiste François Legault ne l'a pas trouvé drôle.