Des conseillers scolaires francophones absents des médias

Il est très malveillant pour un conseiller d’exprimer publiquement des opinions personnelles qui vont à l’encontre des politiques de son conseil , prévient le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) dans le préambule de sa directive qui désigne le président comme porte-parole officiel pour toute question d’ordre politique.

Ce n’est pas vraiment juste , dit Nathalie Rainville-Fournier, représentante régionale de Parents partenaires en éducation et mère de trois enfants, dont deux fréquentent des écoles du CSPNEConseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario à North Bay.

Le président est un peu biaisé parce que lui aussi a des choses à dire. Donc tu ne sais jamais vraiment si c’est le groupe ou l’individu qui pense d’une certaine manière. Nathalie Rainville-Fournier, représentante régionale de Parents partenaires en éducation

Le Conseil scolaire Viamonde, à Toronto, possède une directive similaire, selon laquelle la présidence du conseil répond aux questions qui ont trait à la gouvernance, aux politiques, aux orientations stratégiques ainsi qu’aux décisions prises par les membres du conseil .

Cette directive indique aussi que toutes les demandes d’information provenant des médias sont transférées automatiquement au secteur des communications et du marketing , qui assure ensuite le suivi.

Michelle Miller-Guillot, mère de trois enfants et coprésidente du comité de parents de l’école élémentaire La Mosaïque Photo : Radio-Canada / John Sandeman

Cette directive empêche la création d’une vraie relation entre les parents et les représentants qu’ils élisent, souligne Michelle Miller-Guillot, coprésidente du comité de parents de l’école élémentaire La Mosaïque.

Il y a très peu de gens qui connaissent le nom de leur conseiller scolaire. Pourquoi? Parce qu’ils ne sont pas présents dans les médias. Michelle Miller-Guillot, mère de trois enfants et coprésidente d’un comité de parents

Que dit la loi?

La Loi sur l’éducation attribue au président d’un conseil scolaire la fonction d’agir comme porte-parole auprès du public, à moins que le conseil n’en décide autrement .

Cette disposition ne devrait toutefois pas empêcher les autres conseillers scolaires de s’exprimer, selon la professeure au Centre d’études en gouvernance de l’Université d’Ottawa Caroline Andrew.

Caroline Andrew, professeure au Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Au contraire, il est important de souligner l’existence de divers points de vue au sein d’un conseil scolaire, ajoute-t-elle.

On veut savoir quels sont les arguments et pourquoi une décision a été prise. L’école est aussi un endroit où l’on apprend ce qu’est une démocratie. Caroline Andrew, professeure au Centre d’études en gouvernance de l’Université d’Ottawa

Effet dissuasif

Pour le militant franco-ontarien et ancien conseiller scolaire, Basile Dorion, ce genre de directive peut avoir un effet dissuasif pour les conseillers qui souhaitent s’exprimer.

Je l’ai vécu il y a longtemps au sein de différents conseils scolaires et même les employés disaient que je n’avais pas le droit de dire telle ou telle chose [...] je ne me suis pas représenté parce que ça devenait très difficile d’avancer ses idées, sans passer par toute sorte de filtres , dit-il.

Qui plus est, la Loi sur l’éducation indique que les conseillers scolaires doivent soutenir la mise en oeuvre des résolutions du conseil après leur adoption , souligne Jean-François L’Heureux, ancien président du Conseil scolaire Viamonde.

Quand il y a trop de gris [dans une politique ou une loi], il y a toujours un risque que les gens se sentent brimés , dit-il.

Il croit que des directives plus claires et précises pourraient permettre de pallier ce flou juridique. Par contre, certains conseillers scolaires pourraient s'opposer à un tel changement.

Si on définit la façon dont les conseillers scolaires peuvent communiquer, ça pourrait être perçu comme une obligation , poursuit-il.

Une question d’uniformité

Le président du CSPNEConseil scolaire public du Nord-Est , Denis Labelle, affirme que rien n’empêche un conseiller scolaire de s’exprimer en son propre nom dans les médias, mais admet qu’il s’agit d’un couteau à double tranchant .

En tant que conseiller, tu dois défendre ta région et en même temps reconnaître que lorsqu’une décision est prise par le conseil, c’est la majorité qui l’emporte , dit-il.

Il ajoute que la politique du CSPNE permet d’assurer un message clair pour tout le monde .

Le président du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, François Bazinet, abonde dans le même sens.

S’il y a trop d’opinions, il peut y avoir une divergence dans l’interprétation du message, ce qui viendrait l’affaiblir, dans le sens qu’il manquerait d’uniformité et de cohérence. François Bazinet, président du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Louis Kdouh, père de trois enfants inscrits au Conseil scolaire Viamonde, voit aussi d’un bon oeil ces politiques.

Il y a une décision qui a été prise par tous les conseillers scolaires dans un processus démocratique , dit-il en ajoutant qu’une abondance de messages pourrait avoir l’effet de troubler des parents ou les perdre .

La présidente du Conseil scolaire Viamonde, Sylvie A. Landry, ne nous a pas accordé d’entrevue.

Par courriel, la directrice des communications et du marketing, Claire Francoeur, affirme que l’esprit de la politique et de la directive administrative de Viamonde sur les communications respecte et suit à la lettre toutes les dispositions de la Loi sur l’éducation .

Différentes politiques

Les conseils scolaires n'encadrent pas tous le droit de parole de leurs conseillers de la même manière.

Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores Boréales, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, prévoit, par exemple, que les conseillers peuvent exprimer leur avis personnel sur les questions à l’étude au conseil, mais ils sont tenus de le faire en respectant les opinions divergentes de leurs collègues, du personnel du conseil et des membres du public .

Cette flexibilité est nécessaire en raison de l'étendue du territoire couvert par le conseil, affirme sa présidente Sylvie Payeur.

Il y a des situations où c'est préférable que ce soit un conseiller local qui s'adresse aux médias locaux , dit-elle.

Les politiques varient aussi parmi les conseils scolaires anglophones.

Par exemple, le Toronto District School Board n'a pas de politique portant sur les communications, tandis que le District School Board Ontario North East indique que le président et le vice-président sont les seules personnes autorisées à parler au nom du conseil.

Avec la collaboration d'Eve Caron