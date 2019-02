Le taux de chômage au Canada grimpe à 5,8 % en janvier

Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi total a augmenté de 1,8 % en raison d'une hausse combinée des personnes occupant un emploi à temps plein (+166 000) et de celles occupant un emploi à temps partiel (+162 000).

L'emploi a augmenté dans six provinces, et les hausses les plus fortes ont été observées en Ontario et au Québec.

En janvier seulement, on compte 16 000 personnes de plus en emploi au Québec, surtout en raison d'une hausse chez les jeunes travailleurs. Le taux de chômage de la province a peu varié pour s'établir à 5,4 %.

Au cours de la période de 12 mois qui vient de prendre fin en janvier, 38 000 personnes de plus sont en emploi au Québec, pour une progression de 0,9 %.

En Ontario, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 41 000 en janvier, en raison d'une hausse du travail à temps plein. Parallèlement, le nombre de personnes à la recherche de travail a augmenté (+31 000), ce qui a entraîné une hausse du taux de chômage de 0,3 %, celui-ci s'établissant à 5,7 %.

Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en janvier, 170 000 personnes de plus sont en emploi dans la province, ce qui représente une progression de 2,4 %.

En Nouvelle-Écosse, l'emploi a progressé de 6100 comparativement à décembre 2018. Le taux de chômage a peu varié pour s'établir à 6,9 %. Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province a progressé de 2,6 pour cent ou de 12 000, essentiellement sous l'effet d'une croissance du travail à temps plein.