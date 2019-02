Les rudes conditions hivernales représentent un « défi majeur »

Les conditions hivernales difficiles sont une réalité inéluctable du climat dans le nord du Canada », selon un document sur le site web de la compagnie intitulé Se déplacer sur les rails durant l’hiver canadien (en anglais : White Paper: Railroading in the Canadian Winter on Canadian Pacific Railway).

« L’hiver a un impact important sur les activités du chemin de fer et la capacité de maintenir un service pour les clients », est-il indiqué.

En début de semaine, trois employés de la compagnie sont morts dans un accident quand un convoi a déraillé près de Field en Colombie-Britannique. Au total, 99 des 112 wagons ont quitté les rails. Selon le Bureau de la sécurité du transport (BST), le train dépassait la vitesse maximale permise quand il a déraillé.

Les victimes de gauche à droite de l'accident ferroviaire de lundi à Field en Colombie-Britannique : le stagiaire Daniel Waldenberger-Bulmer, le mécanicien Andrew Dockrell et le conducteur Dylan Paradis. Photo : Facebook

Le mécanicien Andrew Dockrell, le conducteur Dylan Paradis et le stagiaire Daniel Waldenberger-Bulmer ont péri. Ils avaient pris la relève d’une autre équipe quand le train a commencé à bouger tout seul, mais ils n’étaient pas encore prêts à partir selon les informations du BST. L’organisme a aussi précisé que le train a été arrêté deux heures avant d’avancer, mais que les freins à main n’avaient pas été actionnés.

Le froid, un défi important

Le document du CP indique notamment que le froid augmente les pertes d’air du système de freins à air ce qui entraîne des pressions d’air différentes entre la tête et la queue du train. « C’est un défi majeur », est-il écrit.

Les convois sont raccourcis quand les températures passent sous les - 25 degrés Celsius, avance le rapport.

Un représentant syndical a soutenu que le train de 112 wagons était plus court que ceux de 135 wagons que le CP a fait conduire dans les dernières années. Toutefois, un mécanicien de trains expérimenté à Boston, Joe Mulligan, estime qu’il s’agissait d’un long convoi de wagons-trémies. Selon lui, un tel train est difficile à retenir même avec des freins à main.

Mercredi soir, CP a annoncé rouvrir son chemin de fer à l'endroit où l'accident s'est produit, mais a précisé qu'une enquête se poursuit.