Notre édition week-end

Comment les gilets haunes utilisent-ils les images et les symboles? Pourquoi de plus en plus de femmes noires gardent-elles leurs cheveux au naturel? Les animaux peuvent-ils ressentir des émotions commes celles liées au deuil? Dans quels pays la corruption sévit-elle le plus gravement? Voici nos suggestions de lecture de cette fin de semaine.

1. Les gilets jaunes et le pouvoir de l’image

Un manifestant tien une affiche avec une cible qui se moque de la Brigade anti-criminalité de la police nationale française. Photo : AFP/Getty Images / LOIC VENANCE

Les gilets jaunes en sont à leur 13e samedi de mobilisation et ces rassemblements servent aussi à générer des images et des symboles forts qui alimentent cette lutte. Décryptage avec François-Bernard Huyghe, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et coauteur du livre Dans la tête des gilets jaunes.

Par Yanik Dumont Baron

2. Naturelle et heureuse, ou comment retrouver son cheveu

Mia redécouvre ses cheveux sans produits défrisants dedans sous les yeux de sa soeur et de Danielle la coiffeuse. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le geste est de plus en plus populaire et révélateur. Des milliers de femmes noires et métisses gardent leurs cheveux au naturel, un mouvement qu'on appelle nappy, pour naturelle et heureuse.

Par Marie-Laure Josselin

3. Les océans changeront de couleur d’ici 2100

La couleur des océans, qu'ils soient bleus ou verts, change en fonction de leur composition. La teinte verdâtre, par exemple, est due à une plus forte présence en phytoplancton, dont la chlorophylle absorbe le bleue de la lumière et réfléchie le vert. Photo : iStock

L'impact du réchauffement climatique sur le phytoplancton modifiera la couleur à la surface des océans plus rapidement qu'auparavant mesuré, conclut une nouvelle étude américaine.

Par Daniel Blanchette-Pelletier

4. Corruption : le Canada fait bonne figure, les États-Unis suscitent des inquiétudes

Les sociétés les plus démocratiques sont aussi celle où la corruption sévit le moins, signale Transparency International. Photo : iStock

Le Canada continue de bien se classer au palmarès des pays les moins corrompus, établi par Transparency International, une organisation indépendante basée à Berlin. Il est au neuvième rang de l'Indice de perception de la corruption (IPC), dont le rapport 2018 vient d'être publié.

Par Bernard Barbeau

5. Le RGPD ou comment l’Europe protège les données personnelles

Des feuillets de sensibilisation au RGPD. Photo : Radio-Canada

Contrairement au Canada et aux États-Unis, l'Europe s'est dotée d'une réglementation très contraignante pour protéger les données personnelles des citoyens. L'initiative européenne est louangée, mais aussi décriée par certains qui croient que les nouvelles normes vont compromettre l'innovation et le développement de l'intelligence artificielle.

Par Janic Tremblay

6. Les animaux peuvent-ils être en deuil?

La mère J-35 a été aperçue en train de balancer la dépouille de son petit sur son nez durant au moins sept jours. Photo : Ken Balcomb/Centre for Whale Research

Des animaux comme les orques peuvent-ils connaître des émotions comme la tristesse, le déni ou le découragement à la perte d'un proche? La question intéresse de plus en plus de chercheurs et a même donné naissance à une discipline appelée thanatologie comparée.

Par Gaëlle Lussiaà-Berdou

7. Les bases de la vie cachées dans la poussière d’étoiles

Image de l'étoile V883 Ori et de son disque protoplanétaire captée par le réseau de radiotélescopes ALMA. La poussière est représentée en orange et le méthanol, en bleu-violet. Photo : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Lee et al. V883Ori

Une très jeune étoile située à 1300 années-lumière de la Terre offre un spectacle inédit aux astrophysiciens. Un changement temporaire dans sa luminosité lève le voile non seulement sur la composition du nuage de gaz qui l'entoure et qui formera un jour des planètes, mais montre aussi la provenance de plusieurs molécules organiques essentielles à la vie.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. Odorat et parkinson, l’étrange association

Entre 90 et 95 % des patients avec la maladie de Parkinson ont un trouble de l'odorat. Photo : iStock / Gen_Oksi

Notre nez sait distinguer des millions de molécules odorantes, mais avec l'âge, il perd un peu de son acuité. Cela n'est pas dramatique en soi. Mais cette perte de performance pourrait aussi représenter quelque chose de plus sérieux.

Par Danny Lemieux

9. Combattre l’exode rural avec une agriculture à petite échelle

Le territoire de la MRC de l’Érable est à 96 % zoné vert. On y a dénombré 1200 petits lots pouvant supporter une entreprise agricole ou forestière à temps partiel. Photo : Radio-Canada

Dans la région de Victoriaville, on invite les gens à bâtir leur maison en pleine zone verte, à condition qu'ils présentent un projet d'agriculture à temps partiel. C'est une toute nouvelle façon de concevoir la protection du territoire agricole.

Par Aubert Tremblay

10. Les dangereux excès de vitesse des séismes

Une femme marche dans les débris du quartier de Balaroa, à Palu, en Indonésie. Photo : Reuters / Beawiharta Beawiharta

Les effets dévastateurs d'un séisme ne s'évaluent pas uniquement par sa magnitude. Et pour la première fois, des chercheurs ont réussi à capter sur le vif la vitesse à laquelle un tremblement de terre se déplace, permettant ainsi de mieux comprendre les origines de ce type de catastrophe naturelle.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

11. Un accélérateur de particules fait renaître des photos anciennes

Le synchrotron permet de voir à travers la couche de ternissure qui recouvre le daguerréotype, révélant le portrait d'une femme. Photo : Institut canadien de la photographie/Musée des beaux-arts du Canada

Madalena Kozachuk redonne vie à des hommes et des femmes qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis plus de 100 ans. Elle restaure des photographies anciennes grâce à un accélérateur de particules.

Par Dominique Forget

12. L’avez-vous vu? Un laser qui chuchote dans vos oreilles et la musique pop de plus en plus triste

Une mante religieuse cornue. Photo : Projet Mantis/National Geographic/Leonardo Lanna

Un laser qui transmet les sons directement dans l'oreille d'un auditeur et la musique populaire devient de plus en plus triste au fil des décennies. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

À la semaine prochaine!