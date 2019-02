SNC-Lavalin : l'opposition réclame une réunion d'urgence du Comité de la justice

Les conservateurs réclament une réunion d'urgence du Comité permanent de la justice et des droits de la personne afin d'adopter une motion en vue de faire témoigner neuf élus et employés du gouvernement au sujet des allégations d'ingérence du cabinet Trudeau dans les poursuites contre SNC-Lavalin.

La rencontre devrait avoir lieu dès la semaine prochaine, a précisé le chef de l’opposition officielle, Andrew Scheer. Il soutient avoir l'appui des néo-démocrates en ce sens.

Les conservateurs veulent faire comparaître la ministre des Anciens Combattants Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice au moment des faits allégés, l'actuel procureur général David Lameti, la chef de cabinet du premier ministre Katie Telford, le greffier du Bureau du Conseil privé (BCP) Gerald Butts, le secrétaire du premier ministre Michael Wernick, la directrice des poursuites pénales, Kathleen Roussel, les conseillers du premier ministre Mathieu Bouchard et Elder Marques ainsi que la chef de cabinet de la ministre des Anciens Combattants, Jessica Prince.

Jeudi, le quotidien The Globe and Mail publiait un article avançant que des membres du bureau du premier ministre Justin Trudeau auraient exercé des pressions indues sur l’ancienne ministre de la Justice pour qu'elle demande à Kathleen Roussel d’abandonner les poursuites pour fraude et corruption intentées contre la firme de génie-conseil SNC-Lavalin.

Selon les sources du Globe, le cabinet Trudeau aurait préféré la conclusion avec SNC-Lavalin d’un accord de réparation ou d'un accord de poursuite suspendue (APS) pour éviter les conséquences économiques néfastes d’une condamnation criminelle pour la multinationale canadienne qui emploie plus de 52 000 personnes dans le monde.

La ministre Wilson-Raybould, qui aurait refusé d’obtempérer, a été transférée au ministère des Anciens Combattants quelques mois plus tard lors du remaniement ministériel de janvier dernier.

L'ancienne ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould Photo : Radio-Canada

Bien que Justin Trudeau ait formellement rejeté ces allégations qu’il a qualifiées de « fausses », Andrew Scheer estime que sa réponse, visiblement rédigée par ses avocats, cache des circonstances qui méritent d’être éclaircies.

« Cette affaire est au cœur de notre État de droit et met sérieusement en cause l’éthique et le comportement des plus hauts responsables du cabinet du premier ministre », a déclaré le chef conservateur vendredi lors d’un point de presse à Ottawa.

« Comme le dit l’ancien procureur général de l’Ontario, Michael Bryant : “De nombreuses accusations d’entrave à la justice ont été portées contre un grand nombre de Canadiens pour beaucoup moins que ça” », a déclaré Andrew Scheer.

Si le premier ministre n’a rien à cacher, il ne devrait pas avoir peur du témoignage de ces personnes devant le Comité de la justice. Nous avons le devoir de déterminer ce qui s’est passé. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada

Pour lui, l’attitude du gouvernement Trudeau face à ces allégations en dira long sur ce qui s’est réellement passé dans cette poursuite contre SNC-Lavalin, qui est accusée d’avoir versé des millions de dollars en pots-de-vin à de hauts responsables du gouvernement libyens entre 2001 et 2011 pour obtenir d’importants contrats dans le pays.

« Si les libéraux qui siègent au comité de la justice bloquent cette enquête et ces témoignages, les Canadiens ne pourront que conclure que les informations faisant état d’ingérence politique sont vraies », a-t-il conclu.

Les néo-démocrates réclament l'intervention du commissaire à l'éthique

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh à Ottawa Photo : Radio-Canada

Plus tôt vendredi, le chef du Nouveau parti démocratique, Jagmeet Singh, a demandé à Justin Trudeau d'inviter le commissaire fédéral à l'éthique à enquêter sur les actions de son cabinet dans le dossier SNC-Lavalin, incluant le retrait de Jody Wilson-Raybould de son poste de Procureur général du Canada.

Les Canadiens méritent un gouvernement qui soit de leur côté, et non du côté d'une grande multinationale ayant des liens profonds avec le Parti libéral. Jagmeet Singh, chef du NPD

« Si le premier ministre croit vraiment qu'il n'y a pas d'acte répréhensible ici, il devrait inviter le commissaire à l'éthique à enquêter sur les rapports de son bureau avec SNC-Lavalin et à déterminer si cela a contribué ou non au retrait de Mme Wilson-Raybould de son poste de procureure générale », a poursuivi M. Singh.

En 2016, le Parti libéral du Canada a été forcé de retourner plus de 100 000 $ en dons illégaux reçus de SNC-Lavalin, a rappelé le leader néodémocrate.