L'Orchestre symphonique de Trois-Rivières a un nouveau chef

Jean-Claude Picard devient le nouveau directeur artistique et chef attitré de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR).

Le maestro de 37 ans entame ainsi un mandat de quatre ans avec l’OSTR.

Jusqu’à maintenant, sa carrière de chef d’orchestre l’avait surtout mené en Europe. Il a notamment été chef d’orchestre de la Royal Scottish National Orchestra, en Écosse.

Le flûtiste a aussi déjà dirigé des orchestres de Montréal, de Toronto et de Québec.

La direction de l'orchestre indique que Jean-Claude Picard s'est nettement démarqué des autres candidatures, notamment lors d'une répétition avec l'OSTR où ses grandes qualités de communicateur et de leader, de même que sa vision musicale inspirante ont été mises à l'oeuvre.

En plus de travailler avec l’OSTR cette saison-ci, Jean-Claude Picard retournera en Écosse pour un spectacle avec les grands ballets écossais et présidera la première nord-américaine de Giselle, avec les Grands Ballets Canadiens à Montréal et Ottawa.

Jean-Claude Picard succède à Jacques Lacombe qui a dirigé l'OSTR de 2006 à 2018.