Augmentation de la fréquentation au refuge pour sans-abri de Whitehorse

La responsabilité du refuge construit en 2016 est passée des mains de l’Armée du Salut à celles du gouvernement territorial le 31 janvier dernier.

Le transfert visait, disent les responsables, à assouplir les règles pour l'accès au refuge.

« Ultimement, nous accueillons les gens », affirme Christine Tapp, directrice par intérim du département de soutien social du ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Christina Tapp du ministère de la Santé et des Affaires sociales affirme que la politique pour le refuge est de diminuer le plus possible les obstacles à l'accès aux services. Photo : Radio-Canada / Philippe Morin

Nous avons certainement constaté une augmentation du nombre de personnes qui utilisent le refuge. Des membres du personnel qui sont demeurés avec nous ont dit la même chose. C’est indéniablement plus occupé et nous tentons d’utiliser au maximum l’espace dans l’édifice. Christine Tapp, directrice par intérim, département de Soutien social, ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Le nombre de lits a été augmenté et le refuge est ouvert à toute heure du jour ou de la nuit pour ceux qui en ont besoin.

Une quarantaine d’employés y travaillent, certains d’anciens employés de l’Armée du Salut.

Des règles beaucoup plus souples

Bien qu’il est toujours interdit d’y consommer de l’alcool, les individus intoxiqués y sont bienvenus, tant que leur comportement est jugé acceptable.

« Si la sécurité de quelqu’un est compromise ou en danger, nous n’acceptons pas ce comportement dans l’édifice, [mais] l’individu y est toujours bienvenu. »

Des casiers doivent par ailleurs être installés dans les prochaines semaines pour permettre aux clients d’y entreposer leur alcool.

Nouvelle programmation à venir

Les services déjà offerts, tels que la soupe populaire et les lits d’urgence seront maintenus disent les responsables.

Dans les mois à venir, de nouveaux programmes et services seront créés en fonction des suggestions et commentaires des clients. En plus des soirées de karaoké, certains ont suggéré des soirées cinéma et des programmes d’art.

Un plan d’avenir sera envisagé dans six mois.

Avec les informations de CBC/Philippe Morin et CBC/Dave Croft