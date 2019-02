Une institution de la restauration valdorienne fermera ses portes

L'Avantage Bar Restaurant de Val-d'Or fermera ses portes le 17 février prochain. La rentabilité et la rareté de personnel seraient en cause.

Le propriétaire de l’entreprise, Réjean Labonté, a fait l’annonce de la fermeture sur la page Facebook du restaurant vendredi matin. Dans le contexte actuel, Il m’est devenu de plus en plus difficile de demeurer rentable et de faire face à la pénurie de personnel , explique-t-il.

M. Labonté était propriétaire de l’Avantage Bar Restaurant depuis 1986, qui était notamment connu des Valdoriens pour son imposante terrasse durant la saison estivale.

Les heures d’ouverture demeureront les mêmes jusqu’au 17 février, précise M. Labonté. Plus que tout, je veux que vous gardiez en souvenir les bons moments que vous avez passés avec nous au cours des 33 dernières années. D’ici le 17 février 2019, venez partager avec nous vos bons moments passés à l’Avantage Bar Restaurant , mentionne-t-il sur Facebook.

M. Labonté n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue vendredi, préférant s’accorder la journée pour faire le point sur cette décision, mais il le fera cette fin de semaine.