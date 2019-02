Chatham-Kent déclare l’état d’urgence en raison de la crue de la rivière Thames

Le maire de Chatham-Kent, Darrin Canniff, déclare l'état d'urgence car une digue de la rivière Thames a cédé à plusieurs endroits à proximité de la route Poppe et du chemin Buchanan à Tilbury.

Des employés municipaux travaillent actuellement à réparer la digue. Des policiers de Chatham-Kent ont informé les résidents du secteur de l'état de la situation.

Le public est invité à éviter le secteur afin de permettre aux équipes d'urgence de réparer la digue endommagée.

Chris Case, chef des opérations des services d’urgence et d’incendie de Chatham-Kent, affirmait plus tôt que l'embâcle de glace qui s'était formé hier s'était déplacé et que le niveau de l’eau avait baissé.

Cependant, nous avons constaté qu'il y avait un problème avec la digue , a déclaré Chris Case.

Lorsque la digue cédera, l'eau pourrait inonder des maisons et causer des problèmes de transport , affirmait-t-il, avant d'ajouter que la situation serait grave si le scénario se confirmait.

Hausse du niveau des eaux

Hier un embâcle s'était formé à la hauteur de Prairie Siding, en aval de Chatham, ce qui a fait monter les niveaux d'eau.

L'embâcle a cédé et le niveau de l'eau a ensuite diminué.

Certaines résidences et entreprises proches de la Thames ont déjà subi des inondations, au centre-ville de Chatham notamment.

Le niveau de la rivière est monté de plus de 3 mètres dans la journée d’hier.