Ottawa s'opposerait à ce que Québec puisse déterminer où s'installeront les immigrants

Selon nos informations, le cabinet du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a contacté jeudi celui du ministre québécois de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, pour lui transmettre ce message.

Ottawa aurait fait valoir que cette intention du gouvernement caquiste contrevient à l’article 6.2 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui porte sur la liberté de circulation et d’établissement.

On y stipule que « tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province [et] de gagner leur vie dans toute province ».

Toujours selon nos sources, le gouvernement fédéral a été surpris par le dépôt du projet de loi, puisque le gouvernement Legault lui aurait laissé entendre qu’il n’allait pas le faire avant le printemps.

Plus de détails à venir.