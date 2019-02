Un orme centenaire de la colline du Parlement sera probablement abattu

Un orme qui trône sur la colline du Parlement depuis plus d'un siècle sera coupé dans le cadre des travaux de réfection de l'édifice du Centre. Selon le gouvernement, la relocalisation de l'arbre serait trop coûteuse et trop risquée.

Il a vu d’innombrables festivités de la fête du Canada et de remaniements ministériels. Il a même survécu à la dévastatrice graphiose de l’orme, mais c’est finalement les rénovations de l’édifice du Centre qui auront raison du fameux arbre sous lequel se tient la statue de John A. Macdonald.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) estime que l’orme a environ 100 ans, même si personne n’est certain de l’âge exact du spécimen. L’arbre en question fait aujourd’hui une vingtaine de mètres et atteint les fenêtres du cinquième étage de l’édifice du Centre.

Il fait partie de presque toutes les photos de l’édifice du Centre. Il fait partie intégrante du paysage, de notre patrimoine , fait valoir Paul Johanis, président de l’Alliance pour les espaces verts de la capitale du Canada.

Paul Johanis veut à tout prix sauver l'orme du Parlement. Photo : CBC/Giacomo Panico

M. Johanis et ses collègues tirent la sonnette d’alarme depuis que SPAC a confirmé qu’il demandera à la Commission de la capitale nationale (CCN) de mettre la hache au fameux orme pour faire de la place pour les rénovations prévues au Parlement.

Obtention d'un permis La coupe ou le déplacement d’arbres sur la colline du Parlement requiert une approbation fédérale de l’utilisation du sol, ce qui implique que la CCN doit donner son approbation aux opérations du genre. Dans une déclaration écrite transmise à CBC, la CCN a confirmé qu’elle examinait toutes les requêtes de SPAC, y compris celle pour l’orme centenaire. « Puisque l’orme appartient à SPAC, la décision finale au sujet de l’arbre lui appartient », peut-on lire dans le message.

Les arbres matures jouent un rôle spécifique et important pour le couvert forestier, et nous en perdons constamment à cause de projets de rénovations , avance-t-il.

C’est une véritable crise au centre-ville d’Ottawa. Nous voulons nous assurer que ça ne se reproduise pas avec cet arbre.

Peu de chances de survie

Au total, 30 arbres des terrains à l’est de l’édifice du Centre seront relocalisés ou coupés dans le cadre des travaux d’excavation, explique la directrice générale du programme de réhabilitation de l’édifice du Centre, Jennifer Garrett.

L’orme centenaire fait partie des 16 arbres de ce lot qui seront abattus. Selon un rapport publié en 2018, l’orme est en mauvaise condition, et il est maintenu en place grâce à des câbles sur sa partie supérieure. L’arbre a peu de chances de survie , souligne Mme Garrett.

Il faut abattre 16 arbres pour les travaux de réfection de l'édifice du Centre. Photo : CBC / Giacomo Panico

Nous avons pris la décision au sujet de cet arbre très au sérieux , indique-t-elle. Personne de SPAC ne veut abattre un arbre, mais les faits sont les faits. La réalité, c’est que cet arbre n’est pas en bonne condition et il serait imprudent de notre part de dépenser des fonds publics pour ça.

SPAC estime que la relocalisation de l’orme pourrait atteindre 400 000 $.

Une seconde vie sous forme de sculpture

Mme Garrett ajoute par ailleurs que le bois de l’arbre pourrait être utilisé « à des fins commémoratives ».

Dans un tel cas, les matériaux se retrouveraient sans doute entre les mains de Phil White, sculpteur du Dominion, qui réalise des œuvres qui se retrouvent un peu partout dans les édifices parlementaires et au Sénat.

Si on pouvait récupérer la moitié du bois, on pourrait en faire du mobilier comme des chaises et des tables, ou encore une sculpture quelconque , propose M. White.

On pourrait même prendre une partie entière de l’orme pour en faire une œuvre qui honore sa mémoire , renchérit-il.

Avec les informations de Giacomo Panico.