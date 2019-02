Mairie de Trois-Rivières : la conseillère Valérie Renaud-Martin ne sera pas de la course

Je considère qu’il serait précipité à ce moment-ci de mon cheminement professionnel de participer à une telle course , a-t-elle annoncée vendredi sur sa page Facebook.

Ce serait de brûler des étapes, j’ai encore à apprendre , a-t-elle précisé en entrevue à l’émission Facteur matinal.

Valérie Renaud-Martin affirme qu’elle va poursuivre son rôle de conseillère municipale, qu’elle dit beaucoup aimer.

La course à la mairie a été rendue nécessaire en raison de la démission du maire Yves Lévesque, le 27 décembre dernier.

L’élection aura lieu le 5 mai.

Pour l’instant, deux personnes ont fait connaître publiquement leur intention de briguer la mairie : le directeur général de Culture Mauricie, Éric Lord et l’ancien conseiller municipal et ex-candidat à la mairie Jean-François Aubin. Ce dernier doit d’ailleurs déposer officiellement sa candidature ce vendredi.

Le député néo-démocrate de Trois-Rivières, Robert Aubin, devrait faire part de sa décision la semaine prochaine. Le président du Festivoix, Jean Lamarche, devrait aussi se positionner sur la question d’ici quelques jours.

La conseillère Valérie Renaud-Martin dit n’appuyer aucun candidat.

Elle admet toutefois que le prochain maire ou la prochaine mairesse devra avoir un bon sens de la communication et de l’analyse.

Il va falloir que la personne soit capable d’aller chercher les forces de chacun et d’avoir beaucoup de tact et de pouvoir vraiment discuter avec les gens, d’avoir des discussions plus longues, de ne pas précipiter les choses , affirme Valérie Renaud.

Elle ajoute que le prochain premier magistrat de la Ville devra aussi savoir composer avec les intérêts de chaque conseiller tout en ne perdant pas de vue la volonté des citoyens.