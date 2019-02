Record d’autobus au garage : des chauffeurs de la STM payés à ne rien faire

Si vous avez remarqué que les autobus passent moins souvent ces derniers temps, ce n'est pas une impression.

Ce matin, 562 autobus sont en réparation, soit 31 % de tous les véhicules de la STM.

Une situation « record », de l'aveu même du directeur général Luc Tremblay à l'émission Gravel le matin.

« Des chauffeurs doivent attendre qu'un autobus se libère pour aller faire leur travail », admet M. Tremblay.

Sur les 1800 autobus de la STM, 1424 devraient être sur la route pour assurer le service (soit environ 20 % de maintenance), mais il n'y en avait que 1238 disponibles ce vendredi (soit 31 % de maintenance).

« Nos bus sont allergiques au froid, aux changements de température », explique le directeur général.

Parmi les principales difficultés vécues par les autobus : chauffage en panne, essuie-glaces brisés, système de lave-glace défectueux, dégivrage avant du pare-brise en panne, amoncellement de glace dans les portes...

La STM affirme aussi que « le syndicat passe des mots d'ordre pour ralentir le travail » en raison de négociations en cours avec la partie patronale.

Un problème avec les nouveaux autobus hybrides?

Le président du Syndicat des employés d'entretien de la STM, Gleason Frenette, affirme que 40 % des nouveaux autobus hybrides sont au garage.

« La technologie hybride, ce ne sont pas de bons autobus », dit-il. Un problème de valves qui gèlent empêcherait le fonctionnement des freins et des amortisseurs.

Il y a 300 autobus qui s’en viennent et c’est des citrons. Gleason Frenette, président du Syndicat des employés d'entretien de la STM.

Le nombre de mécaniciens a été réduit ces dernières années.

Le syndicat soutient que la STM contribue au problème, car elle a cessé de ravitailler les autobus en essence quotidiennement et privilégie plutôt qu'ils aillent se ravitailler au besoin, ce qui cause des pannes. Des mécaniciens doivent aussi aller chercher les véhicules en panne sur le terrain pour les remorquer et ne peuvent plus travailler au garage.

Le syndicat des chauffeurs d'autobus n'a pas souhaité faire de commentaires.