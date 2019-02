Un avertissement de froid extrême pour vendredi et la fin de semaine en Saskatchewan

Il fait -42 degrés °C à Regina et -37 degrés °C à Saskatoon, vendredi matin. Le refroidissement éolien se situe entre -40 et -50 dans la province.

En raison du froid extrême, le transport scolaire est annulé pour les écoles suivantes :

Les trois écoles de Régina : les deux pavillons de l’École Monseigneur de Laval ainsi que l’École du Parc;

L’École Notre-Dame-des-Vertues, de Zenon Park;

L’École Bellegarde;

L’École Valois de Prince-Albert;

L’École St-Isidore;

L’École Providence;

L’École Ducharme;

l'École Boréale de Ponteix;

l'École Père Mercure;

Le pavillon Gustave-Dubois, de l’École canadienne-française

Les écoles Beausoleil et Mathieu de Gravelbourg.

Le pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française demeure fermé en raison d'un problème de chauffage.

Environnement Canada prévoit des températures très froides dans la majeure partie de la province au cours de la fin de semaine. La situation pourrait perdurer pendant une grande partie de la semaine prochaine.

Environnement Canada maintient son avertissement de froid extrême vendredi matin pour l'ensemble de la Saskatchewan. pic.twitter.com/maCW5Z6Df0 — Philippe Thadal (@pthadal) 8 février 2019

L’agence gouvernementale recommande de s’habiller chaudement en portant plusieurs couches de vêtements, incluant une couche extérieure étanche au vent.

Si la peau n’est pas bien protégée, des engelures peuvent apparaître rapidement lorsque le facteur éolien est aussi important.

Environnement Canada recommande de surveiller l’apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils.

Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou qui font de l’exercice à l’extérieur.

Environnement Canada conseille d’avoir une trousse d’urgence dans son véhicule ainsi que des couvertures et des câbles de démarrage.

L'agence rappelle que le froid extrême menace aussi les animaux de compagnie qui s’aventurent à l’extérieur.