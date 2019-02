Des élèves formés pour soigner les blessures à l'école du Tournesol de Windsor

Émetteur-récepteur portatif en main, David Beaulieu et son escouade de secouristes sont prêts à intervenir. Depuis l'automne, ces élèves de cinquième secondaire soignent toutes sortes de blessures. Ça peut aller d'une petite coupure à une fracture, une entorse. Ça peut juste être quelqu'un qui ne se sent pas bien , donne en exemple, l'une des secouristes de l'école, Élodie Fournier.

Élodie fait partie des onze Paladins, les élèves secouristes de l'école secondaire du Tournesol. Grâce à une formation condensée de premiers soins reçue au début de l'année, elle peut traiter petits et grands bobos. On est paladin une journée par semaine et pendant cette journée-là, lorsqu'il y a quelque chose dans l'école, quelqu'un qui ne se sent pas bien, quelqu'un qui se fait mal, on va intervenir. On est appelé dans nos cours et on descend à l'infirmerie , dit-elle.



Même le nom du groupe n'a pas été choisi au hasard. Paladin, c'est un chevalier qui est à la recherche d'exploits ou bien d'actes héroïques pour aider la veuve et l'orphelin , explique l'enseignant David Beaulieu.

David Beaulieu montre avec fierté tous les cas que ses élèves secouristes ont traités depuis le début de l'année. Photo : Radio-Canada

Depuis l'automne, les Paladins du Tournesol ont traité plus de 200 cas. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant avant de prendre en charge cette brigade-là , ajoute-t-il.



Les Paladins, c'est bien plus qu'une simple expérience de secourisme pour ces jeunes.

Ça m'a donné plus confiance en moi. Ça apporte un beau sentiment qu'on peut aider les autres, qu'on se sent utile. Un élève secouriste des Paladins

Sans compter que cette expérience aide aussi à surmonter les peurs d'autres adolescents et que d'autres ont même eu la piqûre à un tel point qu'ils pourraient en faire une profession.

Des Paladins à l'oeuvre. Photo : Radio-Canada

En donnant son cours d’univers de la santé, David Beaulieu permet à tous les élèves de 5e secondaire d’avoir la chance de terminer leur secondaire avec une carte de premier répondant.